"Я відкритий до нових викликів. У мене були погані часи, але тепер я знову хочу грати у футбол, боротись за три очки щотижня. Це те, чого я з нетерпінням чекаю.

Хедіра може опинитися в Англії

У мене все ще багато сил та енергії, а тому я не дивлюсь на літо 2021 року. Я можу піти і в грудні, і в січні. Зміни реальні – це моя головна ціль.

Евертон? З Карло Анчелотті ми часто розмовляємо телефоном і пишемо один одному. Він знає про мою ситуацію. Це може бути і зовсім інший клуб. Навіть за межами Англії", – цитує Хедіру Football Italia.

Зауважимо, контракт німецького хавбека зі "Старою синьйорою" чинний до 30 червня 2021 року. У поточному сезоні Самі Хедіра жодного разу не з'являвся на полі у футболці Ювентуса. Через це 33-річний хавбек хоче достроково розірвати угоду з туринцями, проте сторони ніяк не можуть домовитись.

Потенційно найслабший суперник Динамо в 1/16 ЛЄ відібрав історичний рекорд в МЮ і Ювентуса – нереальний порятунок