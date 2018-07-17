toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ЄВРО-2018 (U 19) ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Хазрі став гравцем Сент-Етьєна

20:08 3 Читать на русском
Хазрі став гравцем Сент-Етьєна
Вахбі Хазрі / Фото: соцмережі

Французький Сент-Етьєн оголосив про трансфер 27-річного хавбека Ренна Вахбі Хазрі.

Хавбек Вахбі Хазрі перейшов у Сент-Етьєн, інформує офіційний сайт клубу.

Футболіст збірної Тунісу підписав контракт з новим клубом до 2022 року.

Минулий сезон Хазрі провів у Ренні. Протягом 24 матчів у Лізі 1 хавбек забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі.

Зінченко вирушив з Манчестер Сіті на турне у США попри чутки про трансфер в інший клуб

Теги
Вахбі Хазрі Вахбі Хазрі Ренн Ренн Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
38
хв
Црвена Звезда
21:30
Спартак Юрмала
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук