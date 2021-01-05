Хазенхюттль впав на коліна і заплакав після перемоги над Ліверпулем – відео емоцій тренера Саутгемптона
09:34 - Читать на русском
Наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль дуже емоційно сприйняв перемогу над Ліверпулем (1:0) у 17 турі АПЛ.
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Відразу після фінального свистка австрійський фахівець впав на коліна і заплакав.
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Юрген Клопп підійшов потиснути руку колезі, але розчулений Хазенхюттль навіть не підвів голову. Він вперше не програв Ліверпулю за час роботи із Саутгемптоном і навіть зміг перемогти.
Додамо, що "святі" щонайменше до наступного туру перемістилися на 6 сходинку АПЛ, натомість команда Клоппа ризикує втратити лідерство.
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