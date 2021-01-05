Наставник Саутгемптона Ральф Хазенхюттль дуже емоційно сприйняв перемогу над Ліверпулем (1:0) у 17 турі АПЛ.

Відразу після фінального свистка австрійський фахівець впав на коліна і заплакав.

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Юрген Клопп підійшов потиснути руку колезі, але розчулений Хазенхюттль навіть не підвів голову. Він вперше не програв Ліверпулю за час роботи із Саутгемптоном і навіть зміг перемогти.

Додамо, що "святі" щонайменше до наступного туру перемістилися на 6 сходинку АПЛ, натомість команда Клоппа ризикує втратити лідерство.

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