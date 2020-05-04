Хайнкес сумнівається, що наступний великий трансфер Баварії буде успішним

Легендарний тренер Баварії Юпп Хайнкес не впевнений, що Лерой Сане та Кай Хаверц варті тих грошей, які клуб планує заплатити.

"Я вважаю, що Сане ще не здійснив прорив на абсолютний топ-рівень. Цей гравець зараз на роздоріжжі. Він може продовжувати важко працювати над собою, а може просто залишитися великим талантом. Який шлях він обере?

Сане повинен бути готовий зробити наступний крок. Скажу чесно – я вважаю його ціну невиправданою (Манчестер Сіті просить за Лероя понад 100 мільйонів євро, – прим).

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У мене сумніви стосовно того, що Хаверц зможе миттєво інтегруватися у великий клуб. Йому варто вдосконалити фізичну готовність. Має пройти рік-два, перш ніж він зможе досягти успіху в топ-клубі", – сказав Юпп Хайнкес в інтерв'ю виданню Welt.

Нагадаємо, що Сане та Хаверц залишаються пріоритетними трансферними цілями Баварії на найближчі трансферні вікна. Кожен з них до коронавірусної кризи оцінювався в 100+ мільйонів.

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