Шахтар U-19 мінімально поступився ровесникам зі Спліта у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Хайдук міг виходити вперед вже на 3-й хвилині – хорвати ледь не скористались помилкою Ющенка, але Твардовський ногами зумів парирувати. Згодом Роспутько потужно пробивав у кут воріт – Булян у стрибку потягнув.

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В середині тайму кіпер Шахтаря у падінні буквально зняв м'яч з ноги суперника після прострілу. За мить він зреагував на замикання після штрафного від Вушковіча у нижній кут і відверто врятував "гірників". Перед перервою Фарина приклався до м'яча і кіперу хорватів довелось виносити на кутовий.

Після відпочинку Твардовський продовжив рятувати свою команду. Булеза вийшов сам на сам і розстрілював голкіпера Хайдука – той впорався. За десять хвилин до завершення матчу Вушковіч вивів хорватів вперед, у стрибку закинувши сферу за комірець Твардовському. Відігратись Шахтар не зумів і завершив виступи у цьогорічному розіграші турніру.

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