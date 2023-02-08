Молодіжна команда Шахтаря зустрічається з однолітками хорватського Хайдука в рамках плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Хайдук U-19 – Шахтар U-19 стартує о 19:00 за київським часом. "Гірники" поїхали в гості до рідного клубу Даріо Срни. Гра відбудеться в хорватському Спліті. Дивитися матч в прямому етері можна на каналі MEGOGO Футбол 2.

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Шахтар восени виборов друге місце в групі з Реалом, Лейпцигом і Селтіком, завдяки чому пробився у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Хайдук через шлях чемпіонів подолав Габалу та Аполонію. Переможець вийде в 1/8 фіналу. Відзначаємо, що в основі юнацької команди "гірників" виходять деякі гравці, які перед тим встигли пограти за дорослий Шахтар на зимових зборах. Зокрема, Булеза, Фарина, Роспутько, Ющенко, Сігеєв.