Хайдук – Шахтар: Мудрик травмувався у дебюті зустрічі – попереду збори збірної України
16:35 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зазнав пошкодження на самому початку благодійного матчу з Хайдуком.
Вже на 6 хвилині зустрічі Мудрик опинився на газоні з невідомих причин.
Хайдук – Шахтар: онлайн-трансляція благодійного матчу
Лікарі вийшли на поле, аби надати допомогу, однак досить швидко разом з Михайлом пішли з нього, Мудрика замінили на Кирила Сігеєва.
Додамо, що вже незабаром має розпочатись збори збірної України, яка 11 травня проведе спаринг з Борусією Менхенгладбах.
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