Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зазнав пошкодження на самому початку благодійного матчу з Хайдуком.

Вже на 6 хвилині зустрічі Мудрик опинився на газоні з невідомих причин.

Хайдук – Шахтар: онлайн-трансляція благодійного матчу

Лікарі вийшли на поле, аби надати допомогу, однак досить швидко разом з Михайлом пішли з нього, Мудрика замінили на Кирила Сігеєва.

Додамо, що вже незабаром має розпочатись збори збірної України, яка 11 травня проведе спаринг з Борусією Менхенгладбах.