У п'ятницю, 25 квітня, 31-й тур чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок між Штутгартом та Хайденхаймом (0:1). Звіт про нього читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Штутгарт – Хайденхайм – 0:1

Гол: Хонсак, 89

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Хайденхайм стрімко летить у прірву – команда програла три останні поєдинки й з 22-ма очками перебуває у зоні перехідних матчів. Кожна наступна невдача наближала підопічних Франка Шмідта до Другої Бундесліги. Натомість Штутгарт своє завдання фактично виконав – швабам точно не загрожував виліт, щобільше – від зони єврокубків їх відділяло 5 очок. Тож поборотись було за що.

Господарі увесь матч володіли беззаперечною перевагою і створили низку моментів, які, однак, нічим не завершились. Натомість суперник у другому таймі мав шанс вийти вперед, але після удару Майнки головою м'яч прийняла на себе поперечина.

За 10 хвилин до завершення матчу фортуна посміхнулась вже Хайденхайму – спочатку Вольтемаде потужним ударом струсонув каркас воріт, а за мить Ундав влучив у стійку.

На останній хвилині матчу Хонсак змусив замовкнути вболівальників Штутгарта – увірвавшись у штрафний він обіграв захисника і ювелірним ударом поцілив у ліву дев'ятку. Часу, аби бодай відігратись, у швабів вже не було.

Перемога принесла Хайденхайму 25 очок і залишила на 16-й сходинці турнірної таблиці Бундесліги. Штутгарт з 41-м балом одинадцятий.

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