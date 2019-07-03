"Хай жаліється решту життя", – Рішарлісон жорстко наїхав на Мессі після півфіналу Копа Амеріка

Форвард збірної Бразилії Рішарлісон відреагував на скарги лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі щодо суддівства в матчі 1/2 фіналу Копа Амеріка.

"Тепер настала черга аргентинців плакати. Нехай собі говорять. Бразилія у фіналі. Нехай вони продовжують жалітися решту свого життя", – цитує Рішарлісона Ole.

Мессі розкритикував арбітраж після програного півфіналу Копа Амеріка

Нагадаємо, аргентинці після програного півфіналу (0:2) висловили претензії суддівській бригаді. На думку команди Скалоні, арбітр не призначив два очевидних пенальті у ворота бразильців, а також прийняв ще кілька дивних рішень.

До слова, Рішарлісон пропустить кінцівку Копа Амеріка через епідемічний паротит.

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