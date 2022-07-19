Хаві досі не може приєднатися до Барселони в американському турне. Як повідомляє AS, головний тренер "блаугранас" точно пропустить товариський поєдинок проти Інтер Маямі.

Барселона оголосила склад на літнє турне – Хаві вирішив дилему де Йонга і викинув п'ятьох гравців за борт

Хаві весь сьогоднішній ранок чекав, що йому схвалять візу до США. Якби це сталося, він встиг би прилетіти до Майамі до гри, однак влада США поки що не схвалила туристичну візу каталонця. До того ж, вже немає літаків, які б дозволили вчасно приїхати на матч з Інтер Маямі.

Максимальний термін очікування візи, запит на яку подав Хаві, становить 72 години. Ентренадор сподівається, що отримає дозвіл і у середу вранці приєднається до Барселони. Це дозволить йому поїхати з клубом у Лас-Вегас, куди команда вирушить у четвер. Там Барселона проведе Ель Класіко з Реалом. Поки ж на тренерській лаві сидітиме брат Хаві – Оскар.

У клубі вважають, що хтось повинен буде понести відповідальність за ситуацію, що склалася. У Барселоні вважають неприйнятним той факт, що настільки великий клуб не зміг вчасно підготувати папери до початку турне. Крім того, у клубі здивувалися, що організатори туру майже не надавали клубу допомоги.

Mundo Deportivo повідомляв, що причиною проблем Хаві із візою до США є відвідування Ірану. Він тричі побував у цій країні під час перебування гравцем катарського Аль-Садда, через що не отримав право на спецв'їзд у Штати.

Барселона занижує суму трансферу Лєвандовскі через страх публічного тиску – 60 млн для Баварії, космічна комісія агента