Альваро Мората став пріоритетним варіантом для керманича каталонців Хаві Ернандеса, повідомляє AS.

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Нападник належить Атлетіко, але орендований Ювентусом до кінця поточного сезону. 29-річному нападнику набридло в Турині, тому він охоче розгляне повернення на батьківщину. Барселона може легко домовитися з Атлетіко завдяки Антуану Грізманну. Француз виступає за "матрацників" на правах оренди, а сума викупу складає 40 млн – стільки ж у Морати. Ймовірний варіант рівноцінного обміну між іспанськими грандами. Хаві вже поговорив з Альваро і отримав усну згоду на зимовий перехід. Форвард навіть готовий на суттєве зменшення зарплатні, яка в Ювентусі складає 10 млн євро на рік.

Нагадаємо, Мората виховувався у структурі мадридського Реала. Втім, ні причетність до принципового суперника, ні репутація "вбивці гольових моментів" не лякає Хаві. У поточному сезоні іспанець відіграв за Ювентус 23 матчі, в яких оформив 7 голів і 3 асисти.

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