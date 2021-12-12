"Це швидше питання психології, ніж футболу. Футболісти мають вірити, це моя робота. Ми мотивуємо гравців, щоб вони були хоробрими. У Барселоні не можна грати на 6 або 7 із 10. Ви повинні прагнути до досконалості. Ось чого не вистачає. Мужності, прагнення досконалості, а не навпаки, оскільки це те, що роблять у Барселоні.

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Команда має рівень, щоб боротися за титули. У грі з Баварією також був психологічний аспект, але й ознака того, що деякі звички втрачені", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Барса вилетіла з групового етапу Ліги чемпіонів, а після 15-ти турів Ла Ліги каталонці розташувались на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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