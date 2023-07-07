Керманич "кулес" запросив у свій штаб журналіста Еду Поло, повідомляє Relevo.

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Хаві упродовж сезону регулярно скаржився на величезний тиск з боку ЗМІ і важкий психологічний тягар у ролі тренера Барси. Ймовірно, 43-річний фахівець згадав про досвід Хосепа Гвардіоли, який свого часу запросив у клуб легендарного вотерполіста Мануеля Естіарте. Він допомагав налагоджувати контакти зі ЗМІ, готуватися до публічних виступів і легше переживати всі зовнішні негаразди.

Поло повинен отримати схожу місію у штабі Хаві. Журналіст працював у Mundo Deportivo і має 25 років досвіду висвітлення життя Барси. Поло чудово знає всі традиції і тонкощі каталонського клубу, що стане в пригоді Хаві. Медійника запрошують саме в тренерський штаб, щоб він мав постійний контакт з командою та тренером.

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