Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес з гумором ставиться до зимового трансферного вікна та не розкриває свої плани.

Останнім часом Барселону часто пов'язують з Манчестером, зокрема із Сіті. 41-річний іспанець спершу хотів підписати Рахіма Стерлінга, та тепер зацікавлений у Феррані Торресі.

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Перед матчем проти Вільяреала Хаві очікувано запитали, якого гравця з Манчестера він хотів би бачити у Барселоні. Коуч "блаугранас" віджартувався, що Еріка Кантона. Та потім серйозно додав: "Взимку ринок покаже, чи зможемо ми когось підписати. Про це ще рано говорити. У нас буде матч із Вільяреалом, а наступного місяця ми багато гратимемо. Ось це важливо".

До слова, Барселона перед 15-м туром Прімери розташувалась на сьомій сходинці у таблиці.

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