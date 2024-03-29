Два місяці тому головний тренер "кулес" публічно оголосив про свій відхід в кінці сезону. Після цього Барса видала 10-матчеву безпрограшну серію. Президент клубу Жоан Лапорта нібито планує вмовляти Хаві залишитись, але позиція наставника непохитна.

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"Залишитись в Барсі? Я вже все сказав. Я дуже вдячний персоналу, Деку, Лапорті. Втім, я не думаю, що щось зміниться. Гадаю, так найкраще для клубу. Нічого вже не змінити", – наводить слова Хаві Barca Universal.

Барселона ще має шанс завершити сезон з двома трофеями. У чвертьфіналі ЛЧ "кулес" зійдуться з ПСЖ, а в чемпіонаті намагаються чинити тиск на Реал, який зберігає 8 очок запасу.

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