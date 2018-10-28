Хаві збирається завершити кар'єру та хоче очолити Барселону

Поточний сезон може стати для Хаві останнім у його кар'єрі.

За словами Хаві, після закінчення кар'єри футболіста він планує розпочати тренерську діяльність, повідомляє Corriere dello Sport.

Ібракадабра, нерозкритий талант Венгера, голеадор із Карабобо – рейтинг найпопулярніших футболок МЛС

"Я хочу виграти з клубом азіатську Лігу чемпіонів. Було б чудово поборотися за трофей в цьому сезоні.

На 99% цей сезон стане останнім для мене. У 39 років уже нормально втомлюватися від футболу, і настає час змінювати курс. Я думаю про тренерську кар'єру і вже пройшов курси UEFA Pro. Моя мрія – очолити Барселону. Зараз ще не час для анонсів або прощань, але я точно знаю, що буду робити", – сказав Хаві.

"Це просто ганьба, що Мессі порівнюють з іншими гравцями". Хаві проаналізував розвиток сучасного футболу