toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Хаві збирається завершити кар'єру та хоче очолити Барселону

23 жовтня 16:40 1010 Читать на русском
Хаві збирається завершити кар'єру та хоче очолити Барселону
Хаві / Фото: соцмережі

Поточний сезон може стати для Хаві останнім у його кар'єрі.

За словами Хаві, після закінчення кар'єри футболіста він планує розпочати тренерську діяльність, повідомляє Corriere dello Sport.

Ібракадабра, нерозкритий талант Венгера, голеадор із Карабобо – рейтинг найпопулярніших футболок МЛС

"Я хочу виграти з клубом азіатську Лігу чемпіонів. Було б чудово поборотися за трофей в цьому сезоні.

На 99% цей сезон стане останнім для мене. У 39 років уже нормально втомлюватися від футболу, і настає час змінювати курс. Я думаю про тренерську кар'єру і вже пройшов курси UEFA Pro. Моя мрія – очолити Барселону. Зараз ще не час для анонсів або прощань, але я точно знаю, що буду робити", – сказав Хаві.

"Це просто ганьба, що Мессі порівнюють з іншими гравцями". Хаві проаналізував розвиток сучасного футболу

Теги
Барселона Барселона Світ Хаві Ернандес Хаві Ернандес Аль-Садд Аль-Садд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
    Україна — 16:501518 Динамо – Львів: онлайн-відеотрансляція матчу
22
год
:
8
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук