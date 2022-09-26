Стало відомо, скільки отримує наставник Барселони Хаві за свою роботу.

Рівень зарплати Хаві не змінився після його приходу в Барселону – вона становить близько 4 млн євро на рік до вирахування податків, повідомляє видання Diari ARA.

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Частково це спричинено компенсацією Рональду Куману в 12 млн євро та клаусулою за відхід Хаві Аль-Садду в розмірі 5 млн. Цікаво, що представники тренерського штабу Барселони мали більш вигідні пропозиції, проте залишались вірними як Хаві, так і клубу.

Додамо, що зірковий новачок Барселони Роберт Лєвандовскі заробляє у 2,5 раза більше – його зарплата становить 10 млн євро на рік. Щоправда, його заробіток зростатиме з кожним сезоном.

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