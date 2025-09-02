Байєр після двох турів Бундесліги звільнив Еріка тен Хага. Леверкузенці націлилися на екс-наставника Барселони Хаві.

Як повідомляє Marca, Хаві відхилив пропозицію. На рішення іспанця вплинуло нестабільне становище команди. Баєр не вперше звертає увагу на іспанського фахівця. Леверкузенці хотіли призначити Хаві відразу після відходу Хабі Алонсо в Реал, але і тоді тренер відмовив.

Байєр наразі має лише один бал. Команда перебуває на 12 місці у турнірній таблиці Бундесліги. Торік леверкузенці посіли друге місце в чемпіонаті.

