Головний тренер катарського Аль-Садда Хаві Ернандес не зовсім розуміє, що відбувається у його рідному клубі.

Барселона розглядає Хаві Ернандеса головним претендентом на крісло наставника каталонців, але сам іспанський фахівець не спішить очолювати каталонський клуб, повідомляє Marca.

Хаві матиме проблеми з Аль-Саддом, якщо вирішить розірвати контракт на кориcть Барселони

Хаві не у захваті від ставлення керівництва Барси до нинішнього керманича Рональда Кумана, і готовий розпочати діалог з каталонцями лише після офіційного звільнення нідерландського фахівця. Сім'я Хаві також не надто радіє від переїзду з Катару, де родина іспанця вже облаштувалась.

Варто відзначити, що чинний контракт Хаві з Аль-Саддом розрахований до 2023-го, і Барсі доведеться виплачувати компенсацію за потенційного тренера "блаугранас".

Барселона у меншості розписала нічию з Кадісом – Куман був вилучений і впритул наблизився до відставки