"Люк – справжній професіонал. Він добре працює на тренуваннях та може дати нашій грі певні варіанти.

Барселона готова масово продавати гравців – у Хаві є лише тріо недоторканих

Потрібно адаптуватися до обставин, що склалися. Люк – один із варіантів нашої атаки, і ним потрібно скористатися", – цитує Хаві Diario Sport.

Через різного роду проблеми зі здоров'ям у лазареті "блаугранас" перебувають Мемфіс Депай, Мартін Брейтвейт, Ансу Фаті та Кун Агуеро. Після 15-ти турів Ла Ліги Барса розташувалась на 7-й сходинці.

Барселона провалилася в Мюнхені та вилетіла з Ліги чемпіонів – Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві