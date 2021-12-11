Хаві залишився лише з одним форвардом на матч з Осасуною
17:33 - Читать на русском
Головний тренер Барселони Хаві задоволений підготовкою нападника каталонців Люка де Йонга.
"Люк – справжній професіонал. Він добре працює на тренуваннях та може дати нашій грі певні варіанти.
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Потрібно адаптуватися до обставин, що склалися. Люк – один із варіантів нашої атаки, і ним потрібно скористатися", – цитує Хаві Diario Sport.
Через різного роду проблеми зі здоров'ям у лазареті "блаугранас" перебувають Мемфіс Депай, Мартін Брейтвейт, Ансу Фаті та Кун Агуеро. Після 15-ти турів Ла Ліги Барса розташувалась на 7-й сходинці.
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