Найближчим часом Айю прилетить в Доху, щоб підписати контракт з командою Хаві Ернандеса, повідомляє прес-служба Аль Садда.

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Зазначимо, що 31-річний ганець перебирається в Катар на правах вільного агента. Адже у нього завершився контракт із Суонсі, за який він виступав з липня 2015 року по травень 2021-го.

До слова, Айю – вихованець і справжня легенда Марселя, з яким виграв два Суперкубки Франції та два Кубки французької ліги. За провансальський клуб форвард зіграв понад дві сотні матчів, у яких забив 60 голів.

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