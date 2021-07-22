Хаві забрав у Аль-Садд легенду Марселя
Ганський нападник Андре Айю продовжить кар'єру в чемпіонаті Катару.
Найближчим часом Айю прилетить в Доху, щоб підписати контракт з командою Хаві Ернандеса, повідомляє прес-служба Аль Садда.
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Зазначимо, що 31-річний ганець перебирається в Катар на правах вільного агента. Адже у нього завершився контракт із Суонсі, за який він виступав з липня 2015 року по травень 2021-го.
До слова, Айю – вихованець і справжня легенда Марселя, з яким виграв два Суперкубки Франції та два Кубки французької ліги. За провансальський клуб форвард зіграв понад дві сотні матчів, у яких забив 60 голів.
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