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"Хаві, йди геть!", – вболівальники Аль-Садда вимагають відставки легендарного іспанця

12:53 1005 Читать на русском
"Хаві, йди геть!", – вболівальники Аль-Садда вимагають відставки легендарного іспанця
Хаві Ернандес / фото із соцмереж

Вболівальники катарського Аль-Садда закликали головного тренера команди Хаві Ернандеса подати у відставку.

Під час матчу катарської ліги проти Катар СК, у якому Аль-Садд поступився з рахунком 0:3, з трибун лунали вигуки "Хаві, йди геть!", інформує Marca.

Хаві вже визначився зі своїм першим зірковим трансфером, якщо очолить Барселону

Фанати незадоволені виступом команди в нинішньому сезоні. Аль-Садд є чинним чемпіоном Катару, але в останніх чотирьох матчах команда зазнала трьох поразок і на даний момент посідає 4 місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Хаві Ернандес очолив Аль-Садд у травні цього року. Легендарний футболіст завершив свою ігрову кар'єру саме в цьому клубі.

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Світ Аль-Садд Аль-Садд Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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