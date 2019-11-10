"Хаві, йди геть!", – вболівальники Аль-Садда вимагають відставки легендарного іспанця

Англія — 09:00 2020
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Ліверпуль – Манчестер Сіті: анонс матчу АПЛ
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Баварія розтоптала Борусію Д: мертві "джмелі" не гудуть, з Мюллєра та Ко скинули кайдани, сенсаційний 19-річний геройНімеччина — 00:08 4170
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Бернлі – Вест Хем: Ярмоленко з втраченим шансом, черговий провал лондонців і туманні перспективи українця та компаніїАнглія — 9 лист 10302