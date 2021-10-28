Легенда Барселони Хаві Ернандес вже готується до роботи у каталонському клубі.

Оборонець Севільї Жюль Кунде став пріоритетним варіантом для підсилення захисної ланки Барселони, повідомляє журналіст Жерар Ромеро у Twitter.

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Самі Хаві Ернандес, якого сватають у тренерське крісло "блаугранас" після звільнення Кумана, висловив бажання підписати 22-річного француза. Барса матиме серйозну конкуренцію у полюванні за Жюлем, адже на гравця також претендують Челсі та Реал.

За інформацією ЗМІ, Барселона зараз веде перемовини з Аль-Саддом, який очолює Хаві, щоб забрати тренера. Очікується, що легенда повернеться на Камп Ноу під час паузи на матчі збірних.

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