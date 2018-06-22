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Хаві вважає рішення звільнити Лопетегі з посади наставника збірної Іспанії правильним

13 червня 19:46 1618 Читать на русском
Хаві вважає рішення звільнити Лопетегі з посади наставника збірної Іспанії правильним
Хаві

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хаві прокоментував рішення президента Іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса звільнити головного тренера національної команди Хулена Лопетегі.

"Рішення Хулена Лопетегі здалося несвоєчасним і поспішним. Це стало несподіванкою для всіх, але Іспанська федерація футболу відреагувала правильно.

Федерація повинна бути вище за окремо взятих людей. Не можу коментувати підписання контракту між Хуленом Лопетегі і Реалом, але як гравець, який раніше виступав за збірну, можу сказати, що Рубіалес прийняв зважене рішення.

Єрро – хороший тренер, який готовий взяти на себе відповідальність за збірну. Він дуже допоміг нам у 2010 році, коли ми програли перший матч команді Швейцарії з рахунком 0:1. Для мене Іспанія залишається одним з кандидатів на перемогу у чемпіонаті світу", – цитує Хаві Marca.

Теги
ЧС 2018 Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Іспанія Іспанія Луїс Рубіалес Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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