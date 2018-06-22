Хаві вважає рішення звільнити Лопетегі з посади наставника збірної Іспанії правильним

Колишній півзахисник збірної Іспанії Хаві прокоментував рішення президента Іспанської федерації футболу Луїса Рубіалеса звільнити головного тренера національної команди Хулена Лопетегі.

"Рішення Хулена Лопетегі здалося несвоєчасним і поспішним. Це стало несподіванкою для всіх, але Іспанська федерація футболу відреагувала правильно.

Федерація повинна бути вище за окремо взятих людей. Не можу коментувати підписання контракту між Хуленом Лопетегі і Реалом, але як гравець, який раніше виступав за збірну, можу сказати, що Рубіалес прийняв зважене рішення.

Єрро – хороший тренер, який готовий взяти на себе відповідальність за збірну. Він дуже допоміг нам у 2010 році, коли ми програли перший матч команді Швейцарії з рахунком 0:1. Для мене Іспанія залишається одним з кандидатів на перемогу у чемпіонаті світу", – цитує Хаві Marca.