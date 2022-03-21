Барса розбила команду Карло Анчелотті з рахунком 4:0. Таким чином, дебютне тренерське Класіко Хаві Ернандеса стало для легенди каталонців тріумфальним.

Реал – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що 42-річний іспанець став першим в історії футболу, хто перемагав Реал у його лігві з різницею 4 голи в ролі як гравця, так і тренера. У 2009 році Барселона, за яку виступав Хаві, обіграла "вершкових" на Сантьяго Бернабеу з рахунком 6:2. Про рекорд легенди "синьо-гранатових" повідомив Mister Chip.

Ця перемога дозволила Барселоні повернутися на 3 місце Прімери. Реал лідирує, випереджаючи Севілью на 9 очок.

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