"Дещо нам вдавалося дуже добре, але моментами не вистачало руху. Ельче не довелося багато бігати чи робити складні переходи. Ми говорили про це.

Сподіваємось, ця перемога стане переломним моментом. Ми самі ускладнили гру. Мали моменти, якими ми не скористалися. Вони вижили через наші помилки. Цього не може бути. У нас повинно бути більше роботи та відповідальності, коли ми маємо перевагу. Я задоволений цими трьома очками, наразі це головне.

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Гра Гаві вражає. Його амбіції та індивідуальність, навіть його присутність на полі – це вже видовище. Це майбутнє клубу. Але не тільки він, є ще Араухо, Ніко, Абде… Вони фантастичне покоління. Навіть Рікі Пуч. У їхньому віці я був наляканий, а вони такі чудові. Гаві лише 17 років, це дивовижно. Він має велике значення. Я радий бачити такий рівень, але не хочу порівнювати його з кимось. У нього немає межі розвитку.

Я не був тут шість років і не знаю, що сталося з клубом. Є деякі надзвичайні речі: тактичні питання, стиль. Зараз ми переживаємо гнів, обурення… це здається неймовірним. Але завдяки наполегливості та індивідуальності ми відреагували. Така перемога багато означає для нас", – наводить слова Хаві Marca.

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