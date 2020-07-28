Хаві впевнений, що Мессі зіграє на ЧС-2022 – останній шанс для легенди стати чемпіоном світу

Наставник Аль-Садда переконаний, що його екс-одноклубник Лео Мессі зможе взяти участь у Мундіалі 2022 року в Катарі.

"Думаю, що Мессі гратиме доти, поки сам хотітиме цього. Переконаний, що він зіграє на ЧС-2022. Лео – справжній звір: швидкий та блискавичний. Не сумніваюся, що він візьме участь у турнірі", – цитує Хаві Marca.

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Нагадаємо, Мессі грав на 4-х чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року. Найвищим досягненням аргентинця став вихід у фінал Мундіалю-2014. На момент початку ЧС-2022 форварду виповниться вже 35 років – таким чином, даний турнір практично напевне стане для нього останнім шансом все ж виграти Мундіаль.

До слова, ЧС-2022 стартує в листопаді, а не влітку, як було раніше.

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