Перший досвід Хаві Ернандеса на тренерській ниві, вочевидь, наближається до логічного завершення.

Керівництво катарського Аль-Садда не пропонуватиме іспанцю новий контракт, повідомляє Al-Kass.

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Хаві вірогідно покине близькосхідний гранд влітку. Боси "вовків" вирішили завершити співпрацю з легендою Барселони після вильоту Аль-Садда з азійської Ліги чемпіонів після групового етапу. Раніше Хаві зробив Аль-Садд чемпіоном Катару з феноменальною статистикою, а в лютому здобув місцевий Кубок принца-спадкоємця.

На узбережжя Перської затоки Хаві Ернандес перебрався у 2015 році. Спершу він провів 4 сезони за Аль-Садд гравцем, а в травні 2019-го пересів на тренерську лаву. Екс-хавбека постійно сватають на посаду керманича рідної Барселони.

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