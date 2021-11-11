Пріоритетом Хаві на зимове трансферне вікно є підсилення позиції вінгера. При цьому головний тренер каталонців хоче підписати універсальних гравців, які можуть зіграти як на обох флангах, так і в центрі нападу.

У Барселоні назріває гучна відставка – прихід Хаві став останньою краплею

Цим вимогам відповідають два гравці, яких Хаві хоче бачити в Барселоні. Перший – Дані Ольмо з РБ Лейпциг, якого Барса вже намагалася підписати раніше, але зазнала невдачі. Взимку каталонці точно повернуться до перемовин з німцями, повідомляє Mundo Deportivo.

Вірогідність підписання Ольмо підвищує той факт, що Хаві та Дані є уродженцями каталонського муніципалітету Тарраса. Контракт вінгера з РБ Лейпциг розрахований до літа 2024 року, але сам гравець не проти перейти в Барселону, щоб бути ближчим до своєї сім'ї.

Інший пріоритет Хаві – Ферран Торрес з Манчестер Сіті. Тут ситуація виглядає куди складнішою, адже Гвардіола дуже довіряє своєму універсалу. Та й контракт 21-річного вінгера з "містянами" розрахований до літа 2025-го.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі