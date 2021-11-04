Епопея навколо призначення Хаві Ернандеса наставником Барселони на місце Рональда Кумана має зовсім скоро завершитись.

41-річний фахівець має заплановану зустріч із Халіфом бін Хамадом Аль Тані, президентом Аль-Садда, на вечір 4 листопада. Віце-президент Барселони зі спортивних питань Рафа Юсте та директор клубу Матеу Алемані зранку мали розмову з Хаві.

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Як повідомляє Sport.es, Юсте під час спілкування з пресою підтвердив факт перемовин і заявив, що Хаві полетить із Дохи в Іспанію разом із делегацією "блаугранас". Очікується, що сьогодні-завтра все має завершитись і президент катарців безкоштовно відпустить легенду Барси у рідний клуб.

Зараз Хаві в столиці Каталонії "підстраховує" Серхі Бархуан, якого перевели із Барселони Б. Дебют Ернандеса очікується у дербі з Еспаньйолом 20 листопада.

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