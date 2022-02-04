Усман Дембеле ще не сказав свого останнього слова у футболці Барселони.

Головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес вирішив повернути чемпіона світу у склад, повідомляє AS.

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Доля Дембеле вирішувалась на зустрічі Хаві з президентом Жоаном Лапортою і спортивним директором Матеу Алемані. Керівництво клубу було схильне дотримуватися попереднього рішення – залишати вінгера без футболу до завершення контракту. Втім, Хаві наполіг, що француз ще може принести багато користі у другій половині сезону, тому нехтувати цією опцією буде нерозумно.

Додамо, що Дембеле вже майже місяць не потрапляв у заявку Барселони. Ящо не станеться нічого екстраординарного, то прізвище вінгера буде у складі на домашній матч проти Атлетіко (6 лютого).

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