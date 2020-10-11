Головний тренер катарського Аль-Садда Хаві Ернандес поклав до своєї скарбнички вже третій титул.

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Напередодні його команда у фіналі Кубка Оредоо (колишній Кубок зірок Катара) розгромила Аль-Арабі з рахунком 4:0 і вдруге в історії здобула цей трофей (вперше це сталось у 2010 році).

Нагадаємо, Хаві очолив Аль-Садд в травні 2019 року і за цей період встиг також завоювати Кубок шейха Яссіма і Кубок наслідного принца Катару.

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