Згідно з інформацією AS, Хаві брутально поговорив з Депаєм на предмет його майбутнього в Барселоні. Тренер бажав бути чесним з нападником і не підбирав слів, щоб описати становище нідерландця.

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Хаві повідомив Мемфісу, що після переходів Роберта Лєвандовскі та Рафіньї, а також підписання нового контракту з Усманом Дембеле, його шанси виходити на поле зведені до мінімуму. Тренер "блаугранас" порадив футболісту шукати новий клуб. "Або так, або весь сезон будеш "облизуватися" на лавці запасних", – саме таким чином Хаві обмалював ситуацію.

Барселона хоче отримати за Депая не менше 20 млн євро. З огляду на те, що термін контракту форварда з каталонцями спливає влітку 2023 року, клуб не може вимагати за нього більшої суми. Керівництво каталонців вважає, що в АПЛ можуть зацікавитися форвардом.

Відхід Депая дозволить "блаугранас" дещо розвантажити зарплатну відомість. Крім того, для Лєвандовскі звільниться 9-й номер, під яким поляк провів більшу частину кар'єри. Втім, іспанські ЗМІ повідомляли, що Роберт поверне "дев'ятку" незалежно від бажання Мемфіса.

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