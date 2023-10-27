Ще чотири зірки "блаугранас" повернулися до тренувань за день до Ель Класіко. Лєвандовскі, де Йонг, Кунде, Рафінья і навіть Педрі працювали разом з партнерами. Щоправда реальні шанси вийти на поле мають далеко не усі. Хаві намагається перестрахуватися і розробляє відразу декілька варіантів основного складу.

Чотири зірки Барселони вибралися з лазарету перед Класіко – подарунок для Хаві на Реал

Наставник Барси хоче нейтралізувати перевагу Реала в центрі поля. Якщо де Йонг не встигне повноцінно відновитися, то Жоау Канселу переведуть у півзахист, пише AS. У недавніх Класіко схожі функції виконували Дані Алвес або Серхі Роберто.

Натомість Рональд Араухо займе місце португальця на правому фланзі оборони, аби не дозволити розігнатись Вінісіусу. Уругваєць вже неодноразово робив це раніше.

Крістенсен та Іньїго Мартінес зіграли б у центрі захисту, а "квадрат" у середині поля разом з Канселу сформували б Ґюндоґан, Фермін і Гаві. У разі відсутності Лєвандовскі атакувальний тандем складуть Жоау Феліш і Ферран Торрес.

Нагадаємо, що перше Ель Класіко сезону відбудеться вже у суботу, 28 жовтня. Старт гри – 17:15.