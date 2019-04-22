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Хаві відзначився фантастичним голом зі штрафного у азійській Лізі чемпіонів

22 квітня 23:09 215 Читать на русском
Хаві відзначився фантастичним голом зі штрафного у азійській Лізі чемпіонів
Хаві Ернандес

Колишній капітан Барселони Хаві Ернандес продовжує феєрити, але тепер у Азії.

У 4 турі групового етапу азійської Ліги чемпіонів Аль-Садд, у якому виступає колишній капітан Барселони, приймав узбекистанський Пахтакор. Матч закінчився перемогою команди з Катару з рахунком 2:1.

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Відкрив лік голам у матчі Хаві Ернандес на 9-ій хвилині. Легенда каталонського клубу взявся пробивати штрафний та вколотив м'яч у ближній верхній кут воріт суперника.

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До слова, у поточному сезоні в активі Хаві 15 матчів за Аль-Садд в усіх турнірах, де 39-річний хавбек забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.

Теги
Світ Хаві Ернандес Хаві Ернандес Відеоновини Азія Аль-Садд Аль-Садд
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