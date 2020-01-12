toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ДИНАМО

Хаві відмовився очолити Барселону

15:26 517 Читать на русском
Хаві відмовився очолити Барселону
Хаві Ернандес / Фото з відкритих джерел

Ернесто Вальверде залишиться біля керма каталонського клубу.

Головний тренер катарського Аль-Садда Хаві Ернандес відмовився очолити Барселону зараз, повідомляє видання Marca.

Хаві: Моя мрія – тренувати Барселону

Нагадаємо, каталонський клуб дав своєму екс-футболісту 24 години для прийняття рішення і Хаві вирішив залишитись в Катарі, аби завершити те, що розпочав – напередодні він вивів свою команду у фінал Кубка еміра Катара. Однак, вже в червні він буде готовий стати біля керма Барселони.

Тож, якщо нічого дивного не станеться, саме Ернесто Вальверде продовжуватиме очолювати команду з цього понеділка, коли Барселона повернеться до тренувань.

Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше

blog_ava
Лунін пропустив перший гол у Вальядоліді – відео неоднозначного епізоду
00:14
3533
Теги
Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Аль-Садд Аль-Садд Хаві Ернандес Хаві Ернандес Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
10
хв
Реал Мадрид
20:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук