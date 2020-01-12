Хаві відмовився очолити Барселону

Ернесто Вальверде залишиться біля керма каталонського клубу.

Головний тренер катарського Аль-Садда Хаві Ернандес відмовився очолити Барселону зараз, повідомляє видання Marca.

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Нагадаємо, каталонський клуб дав своєму екс-футболісту 24 години для прийняття рішення і Хаві вирішив залишитись в Катарі, аби завершити те, що розпочав – напередодні він вивів свою команду у фінал Кубка еміра Катара. Однак, вже в червні він буде готовий стати біля керма Барселони.

Тож, якщо нічого дивного не станеться, саме Ернесто Вальверде продовжуватиме очолювати команду з цього понеділка, коли Барселона повернеться до тренувань.

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