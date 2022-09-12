"Для початку я маю сказати, що ми не повинні випинати груди. Минулого сезону у нас був невдалий період, тому ми маємо бути скромні. Я буду радий, якщо завтра ми залишимо всі сили на полі. У мене є надія, але раніше в нас були невдалі результати у Мюнхені.

У матчі з Баварією ми маємо продемонструвати характер. Однозначно, завтра на нас чекає момент істини.

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У нас траплялися невдачі, але зараз ми граємо краще. Проте слова слід підтверджувати діями. Наразі Барселона вже інша команда в порівнянні з попереднім сезоном у плані характеру та ментальності. Наш рівень виріс, ми сильно додали", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Матч Баварія – Барселона буде зіграний у вівторок, 13 вересня.

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