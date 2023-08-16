Головний тренер каталонців Хаві та вінгер Рафінья отримали по 2 матчі дискваліфікації, повідомляє Relevo.

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Керманич покараний за протести проти рефері, а гравець за жорстоку поведінку на полі. Хаві весь матч кидався на суддю Сесара Сото Градо за те, що той не може зупинити постійні грубощі і затримки часу з боку Хетафе. Рафінья наприкінці першого тайму ліктем зацідив у обличчя Гастону Альваресу і отримав пряму червону.

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