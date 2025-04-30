Байєр уже підготував шорт-лист тренерів на випадок відходу Хабі Алонсо до Реала. Головними кандидатами ж є Хаві та Ерік Тен Хаг, повідомляє Kicker.

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Зазначається, що Тен Хаг має перевагу – екс-тренер МЮ та Аякса володіє німецькою мовою, однак його ще й пов'язують із Баварією. З Хаві вже контактували щодо готовності працювати за межами Іспанії та не отримали негативної відповіді. Також обидва нібито підходять Байєру через стиль гри, які вони ставили своїм командам.

Нагадаємо, Тен Хаг очолював Манчестер Юнайтед з 2022 по 2024-й роки, однак особливих успіхів не досягнув – тріумфи в Кубку Ліги та Кубку Англії. Хаві ж очолював Барселону з 2021-го по 2024-й роки та вигравав Ла Лігу та Суперкубок Іспанії.

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