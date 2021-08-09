Колишні партнери Ліонеля Мессі не залишили свого товариша без підтримки.

Екс-гравці Барселони Карлес Пуйоль та Хаві Ернандес прийшли на останню прес-конференцію Ліонеля Мессі у Барселоні.

Мессі розплакався на прощальній прес-конференції – зворушливі кадри миттєво заполонили соцмережі

Легенди не втратили можливість зробити пам'ятне фото з аргентинцем на фоні трофеїв Барселони, до яких ця "трійка" доклала великих зусиль. Також з Ліонелем попрощались і чинні гравці каталонського клубу, такі як Жерар Піке, Френкі де Йонг та інші.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років проведених у структурі "блаугранас".

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує