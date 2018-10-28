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Хаві став на захист Мессі через критику Марадони

19 жовтня 13:27 634 Читать на русском
Хаві став на захист Мессі через критику Марадони
Хаві та Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Барселони Хаві не поділяє думку Дієго Марадони про Ліонеля Мессі.

"Я не згоден із Марадоною. Мессі – неймовірний лідер. Він завжди хоче отримувати м'яч, він ніколи не ховається.

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Я звертаюся не лише до Марадони, а загалом до тих гравців, які працюють коментаторами і критикують своїх колег, при цьому знаючи, наскільки іноді футболістам буває важко.

Я думаю, що Мессі повернеться в збірну. Йому потрібен час, щоб відпочити, але, я думаю, він хоче повернутися. Він любить виклики, Ліонель спробує здобути трофей з Аргентиною", – сказав Хаві у програмі Super Deportivo.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Дієго Марадона Дієго Марадона Хаві Ернандес Хаві Ернандес
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