"Хаві стане головним тренером Барселони", – Пуйоль оцінив можливість повернення легенд в каталонський клуб

Колишній оборонець Барселони та збірної Іспанії Карлес Пуйоль оцінив тренерські амбіції свого екс-одноклубника Хаві, а також поділився думками щодо свого майбутнього.

"Хаві тренер? Нам потрібно набратися терпіння. Люди хочуть бачити його наставником Барселони, і я впевнений, що колись так воно і буде.

Хаві офіційно став головним тренером Аль-Садда

Якби йшлось про моє повернення в Барселону, то я би зайняв роль в управлінні. Можливо, став би спортивним директором. Але зараз ще рано про це говорити", – цитує Пуйоля Sport.es.

Нагадаємо, нещодавно Хаві Ернандес очолив катарський Аль-Садд, за який виступав протягом останніх 3-х сезонів.

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