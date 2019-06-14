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"Хаві стане головним тренером Барселони", – Пуйоль оцінив можливість повернення легенд в каталонський клуб

15:57 324 Читать на русском
"Хаві стане головним тренером Барселони", – Пуйоль оцінив можливість повернення легенд в каталонський клуб
Карлес Пуйоль та Хаві / Фото GTRES

Колишній оборонець Барселони та збірної Іспанії Карлес Пуйоль оцінив тренерські амбіції свого екс-одноклубника Хаві, а також поділився думками щодо свого майбутнього.

"Хаві тренер? Нам потрібно набратися терпіння. Люди хочуть бачити його наставником Барселони, і я впевнений, що колись так воно і буде.

Хаві офіційно став головним тренером Аль-Садда

Якби йшлось про моє повернення в Барселону, то я би зайняв роль в управлінні. Можливо, став би спортивним директором. Але зараз ще рано про це говорити", – цитує Пуйоля Sport.es.

Нагадаємо, нещодавно Хаві Ернандес очолив катарський Аль-Садд, за який виступав протягом останніх 3-х сезонів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Хаві Ернандес Хаві Ернандес Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
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