У п'ятницю, 22 вересня, Хаві поставить свій підпис під новою угодою з Барселони, термін якої закінчуватиметься влітку 2025 року. Про це інформує Diario Sport. Повідомляється, що обидві сторони досягли згоди з усіх питань.

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Церемонія продовження угоди відбудеться в першій половині дня до передматчевої прес-конференції з приводу зустрічі з Сельтою в Ла Лізі.

Спочатку Барселона хотіла запропонувати Хаві контракт до літа 2026 року, але сторони не зуміли домовитися на таких умовах. Чинний контракт Хаві з "блаугранас" діє до літа 2024 року, і він погодився продовжити його ще на один рік.

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