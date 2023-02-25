Тренер Барселони Хаві вважає, що у його команди є шанс завершити сезон на позитивній ноті.

Барселона програла Манчестер Юнайтед в Лізі Європи із загальним рахунком 4:3 після двох матчів, а це означає, що каталонський клуб залишиться без європейського футболу в березні вперше з 1999 року. Хаві на прес-конференції розповів про цілі своєї команди.

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"Ми могли виграти або програти. Найбільшим розчаруванням було вибуття з Ліги чемпіонів. Тепер ми зосереджені на Ла Лізі та Кубку, але, звичайно, ми приймаємо критику. Повідомлення полягає в тому, що ми продовжуємо рухатися вперед. Все в наших руках.

Ми хочемо виграти трофеї. Ми вже виграли Суперкубок Іспанії, а перемогти в чемпіонаті та Кубку було б чудово. Це дійсно б означало, що у нас хороший сезон. Ми не любимо програвати, але ми повинні працювати наполегливо. Наша мета – вигравати трофеї", – цитує Хаві ESPN.

Наразі Барселона посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 59 очок у своєму активі. В півфіналі Кубка Іспанії каталонці зіграють 2 березня проти Реала.

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