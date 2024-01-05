На прес-конференції після гри Хелена Кондіс із видання COPE вирішила поцікавитися у фахівця, якими були б наслідки, якби Барселона таки не змогла дотиснути Лас-Пальмас, дозволивши Реалу і Жироні відірватися іще більше. Хаві не вловив логіки в такому запитанні, про що прямо сказав журналістці.

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"Якби ми відставали на 10 очок, ситуація була б складнішою, звичайно... Але ви завжди робите негативні припущення. Мене це смішить... Якщо матч був виграний, тоді чому ви робите таке припущення? Того, про що ви говорите, не відбудеться. Якщо це буде до гри, добре, ми можемо говорити про те, що це може статися. Але цього не сталося. Навіщо про це говорити. Мені це здається абсурдним. Тобі не здається? Це надзвичайно абсурдно.

Ми здобули перемогу в останній момент завдяки пенальті. У нас є аргументи. Перший – ми чинні чемпіони. Варто поважати чинного чемпіона. Завжди є напруга, є нерви. Кожен хоче перемогти. Якщо ви говорите зі мною про пенальті, це здається мені зрозумілим. Я розумію Кіріана Родрігеса, але це поштовх і це пенальті", – цитує Хаві Marca.

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