Хаві роздратований постійними згадками про Мессі: "Зараз це не головне"
Керманич Барселони Хаві Ернандес не хоче приділяти надто багато уваги трансферним чуткам.
"Ми не знаємо, підпише Мессі контракт чи ні. Зарано говорити про це. Зараз ми зосереджені на матчі проти Бетіса, на перемозі в чемпіонаті. Подивимося, чи будуть підписання у майбутньому.
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Йдеться не лише про можливий прихід Мессі, а про нашу фінансову ситуацію загалом. Її потрібно покращити. Ми думаємо про склад на наступний сезон, але зараз це не головне. Потрібно виграти чемпіонат, а про все інше подбає наш директор Матеу Алемані", – наводить слова Хаві Sport.
Нагадаємо, Мессі не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ і може повернутися вільним агентом в Барсу, яку покинув 2 роки тому.
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