"Ми не знаємо, підпише Мессі контракт чи ні. Зарано говорити про це. Зараз ми зосереджені на матчі проти Бетіса, на перемозі в чемпіонаті. Подивимося, чи будуть підписання у майбутньому.

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Йдеться не лише про можливий прихід Мессі, а про нашу фінансову ситуацію загалом. Її потрібно покращити. Ми думаємо про склад на наступний сезон, але зараз це не головне. Потрібно виграти чемпіонат, а про все інше подбає наш директор Матеу Алемані", – наводить слова Хаві Sport.

Нагадаємо, Мессі не поспішає підписувати новий контракт з ПСЖ і може повернутися вільним агентом в Барсу, яку покинув 2 роки тому.

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