"Фаті не продається трансферу, як і всі, хто зараз у команді. Він дуже важливий гравець. Я покладаю на нього величезні надії.

Тріо грандів АПЛ націлились на зірку Барселони, яку оцінили в мільярд

Ми багато чого очікуємо від Ансу, я в нього сліпо вірю. У мене вона є з усіма. Ми формували склад, виходячи з того, що я хотів", – наводить слова Хаві BarcaUniversal.

Додамо, що Фаті, який отримав десятий номер після відходу Мессі в ПСЖ, останнім часом стали сватати в АПЛ (Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Арсенал). В поточному сезоні Ансу зіграв у 31 поєдинку за Барселону в поточному сезоні, в яких відзначився 6 голами та 3 результативними передачами. Сума відступних у його контракті з "блаугранас" становить 1 мільярд євро.

Чому Мбаппе ризикує так і не взяти Золотий м'яч – Мудрик, Холанд та 3 неочевидні конкуренти француза на найближчі роки