Головний тренер Барселони Хаві запевнив, що не залишив без уваги емоції хавбека Френкі де Йонга в останньому матчі проти Райо Вальєкано (0:1).

"У нас була дуже хороша розмова віч-на-віч. Очевидно, що ця заміна засмутила його, але я маю дивитися на команду.

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Він повинен приносити користь у кожній грі. Часом він грає чудово, але потрібно бути стабільним. Він здатний на це завдяки своїм здібностям, розумінню, коли вриватися в зону. Я не бачу гравців зі схожими талантами. Він дуже важливий гравець для нашого сьогодення та майбутнього", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Додамо, що у поточному сезоні де Йонг провів 43 матчі, в яких оформив 4 голи та 5 асистів. Нідерландця сватали у Баварію та гранди АПЛ, однак публічно він зберігає вірність Барселоні.

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