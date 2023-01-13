Головний тренер Барселони Хаві Ернандес не приховує роздратування, якщо його настанови не виконують.

Напередодні каталонці лише у серії післяматчевих пенальті обіграли Бетіс в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. Упродовж гри у Хаві було чимало претензій до своїх підопічних. Зрештою, терпець увірвався під час перерви в овертаймі, коли фахівець зібрав футболістів біля себе і емоційно висловив незадоволення.

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"Ви всі зупинилися, ви просто припинили грати! ***ти вашу матір, хлопці. Ми граємо за фінал! Це титул! А ми просто топчемося на полі. Боже мій, бл***. Давайте, давайте", – викрикував Хаві.

Варто зауважити, що миттєвого ефекту слова фахівця не дали. Барселона не змогла вирвати перемогу в ігровий час, зате бездоганно била пенальті. Марк-Андре тер Штеген, який відбив два удари, після гри визнав, що гравці заслужили на таку прочуханку від тренера.

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