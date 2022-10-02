Головний тренер Барселони Хаві продовжив вдалу серію на чолі каталонського клубу в Ла Лізі.

Перемога над Мальоркою дозволила Барселоні продовжити серію без поразок у виїзних матчах Ла Ліги до 18 матчів, повідомляє Opta.

Рекордний гол Лєвандовскі у відеоогляді поєдинку Мальорка – Барселона – 0:1

Таким чином, Хаві обігнав іншого легендарного екс-гравця та титулованого тренера Реала – Зінедіна Зідана. У француза в активі було 17 матчів без поразок на виїзді – досягнення підкорилось йому в 2016 році.

Додамо, що Барселона мінімально обіграла Мальорку (1:0) та очолила турнірну таблицю. Щоправда, Реал відстає на 1 пункт та сьогодні має зіграти матч з Осасуною.

Барселона ослабленим складом обіграла Мальорку та обігнала Реал – Лєвандовскі голом приніс перемогу та встановив рекорд